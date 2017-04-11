رفض محمد العويس، حارس مرمى نادي الشباب، الذي وقع في قضية صراع بين ناديَي الشباب والأهلي، الحديث عن خصوصياته، وقال بعد أن حضر لمقر اتحاد القدم، وتعرَّض لتحقيق للمرة الثانية مع اللجنة التي يرأسها ياسر المسحل، نائب رئيس اتحاد القدم: “الجميع يتحدث عن سيارة (بنتلي)، وهذه من خصوصياتي، وأنا من عائلة ميسورة الحال”.
وعن التحقيق قال: “بعد انتهاء جلسة التحقيق الأولى أبلغتني اللجنة بأنها قد تستدعيني في أي لحظة، وأبديت موافقتي على ذلك”.
وأضاف: “جلسة الاستماع كانت سلسة وواضحة وراقية، والأسئلة والإجابات واضحة”.
وعن سر غيابه قال: “أنا موجود، ولا صحة لوجودي في الخارج، وأنا متواصل مع الجميع، ونادي الشباب كان على تواصل مباشر معي”.
ورفض الحديث عن قرار مركز التحكيم الرياضي، وقال: “القضية ما زالت منظورة، ولا أستطيع الحديث في تفاصيل قرار مركز التحكيم”.
وأضاف: “بعد انتهاء القضية أستطيع الحديث بشكل أوضح عن كل التفاصيل”.
وعن الأحاديث الشبابية بأنه لم يتجاوب معهم قال: “كنت متجاوبًا مع إدارة الشباب بخصوص العرض المقدَّم، ولا أستطيع التفصيل في العرض الشبابي؛ لأن القضية ما زالت منظورة”.وفق “سبق”.
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