اختار نجم نادي الهلال السابق، فيصل أبوثنين، حارس مرمى الهلال عبدالله المعيوف ليكون نجما لمباراة فريقه أمام الوحدة الإماراتي، بعد تصديه لركلة جزاء، مقدما تهنئته إلى الزعيم بعد فوزه على الوحدة الإماراتي بهدف دون رد، في مباراة أقيمت على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.
وعقب نهاية اللقاء، قال أبو ثنين في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر: “مبروك للزعيم الملكي الصدارة الآسيوية والمحلية فوز مهم وثلاث نقاط مستحقة المعيوف قدم مستوى فني ممتاز وحضور ذهني جميل يستحق نجومية المباراة”.
ورفع الهلال رصيده إلى 8 نقاط في صدارة المجموعة الرابعة، ويأتي من وراءه الريان القطري برصيد 7 نقاط، ثم بيروزي الإيراني برصيد 5 نقاط، وأخيرا الوحدة برصيد نقطة واحدة.وفق “النادى”.
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