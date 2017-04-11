اعترف نجم فريق الوحدة والمنتخب الإماراتي ، إسماعيل مطر ، بأن ارتداء شعار نادي الهلال شرف لأي لاعب ،مؤكدا بأن فريقه قدم مباراة جيدة ضد الزعيم في الرياض ولكن النتيجة لم تكن في صالحه بالنهاية.
وقام اللاعب الهلالي عبدالله الزوري بتبادل القمصان مع شقيقه بنادي الوحدة الإماراتي الدولي الإماراتي إسماعيل مطر عقب المباراة ،وسط أجواء طيبة ومميزة بين اللاعبين وبعضهم البعض بالفريقين السعودي والإماراتي.
قال إسماعيل مطر في تصريحات لقناة بي إن سبورتس عقب خسارة الوحدة أمام الهلال بالبطولة الآسيوية وهو يرتدي قميص الهلال : ” أي لاعب يتشرف بإرتداء شعار نادي الهلال، والزعيم فريق كبير ومميز ويمتلك بين صفوفه لاعبين دوليين سواء أساسيين أو بدلاء ولا يتأثر بغياب أحد “.
أضاف : ” الهلال فريق كبير وعريق ،وقدمنا أمامه مباراة جيدة للغاية وحاولنا التسجيل عبر عدة فرص على مرماه وكذلك ركلة الجزاء ولكن لم نستطع الوصول لشباكه ،وأبارك للهلاليين الفوز ونعتذر لجماهيرنا ونعدهم بالتعويض .وفق “النادى”.
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