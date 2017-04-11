تعرض لاعب وسط الاتحاد المصري محمود عبدالمنعم “كهربا” لإصابة في مفصل قدمه خلال الحصة التدريبية مساء أمس الاثنين بعد عودة اللاعبين من الإجازة ولم تمكن من إكمال الحصة التدريبية وتوجه إلى غرفة العيادة الطبية برفقة الجهاز الطبي، وسيجري صباح غدا الثلاثاء فحوصات طبية مكثفة لتحديد الإصابة بشكل دقيق ومعرفة مدى تأثيرها عليه والفترة التي يحتاجها قبل العودة.
ووضعت إصابة “كهربا” المدرب التشيلي لويس سييرا في موقف صعب خصوصًا وأن الفريق يفتقد لعدد من العناصر الأساسية بسبب الإصابات أمثال الحارس عساف القرني والمدافعين أحمد عسيري وعمر المزيعل وعوض خريص ولاعب الوسط فهد المولد، و ما زاد الأمر سوءاً افتقاد الفريق لخدمات لاعب الوسط الكويتي فهد الأنصاري بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثالثة، ويسعى المدرب التشيلي لإيجاد الحلول ودعم صفوف الفريق بعدد من الأسماء الشابة من الفئات السنية لسد الثغرات وتفادي الظروف التي تحيط بالفريق قبل مواجهة القادسية يوم الجمعة المقبل في الجولة 23 من منافسات “دوري جميل”.
من جهة أخرى اجتمع سييرا باللاعبين وطالبهم بتكثيف الجهد وتقديم مستويات فنية عالية خلال المباريات المتبقية من الدوري مؤكداً لهم على أهمية تحقيق الفوز وأنه لن يرضى بغير الثلاثة نقاط لرغبته الكبيرة في تحقيق المركز الثاني وقال: “المركز الأول حُسِم أمره ولكن المنافسة على المركز الثاني لا تزال مستمرة ولديكم القدرة على تقديم مستويات أفضل من التي ظهرتم بها وتحقيق الوصافة لن يأتي إلا بالتركيز العالي وتفادي الأخطاء واستغلال الفرص، ونحن لدينا منافسين وعلينا أن نجتهد بكسب جميع المباريات وعدم التفكير في مباريات الأندية المنافسة حتى نحصد جميع نقاط المباريات المتبقية لدينا”. وفق “الرياض”.
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