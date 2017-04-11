وافق مجلس الوزراء، خلال الجلسة التي عقدها أمس “الإثنين” برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في روضة خريم بمنطقة الرياض، على ارتباط الهيئة العامة للرياضة تنظيمياً برئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
كما وافق المجلس على أن تتحمل الدولة لمدة خمس سنوات رسم تأشيرة الدخول عن العمالة الموسمية لمشروع الهدي والأضاحي، على أن تقوم وزارة المالية قبل انتهاء هذه المدة بستة أشهر -على الأقل- بتقويم الوضع والرفع بما تراه لاتخاذ ما يلزم.وفق “أخبار 24”.
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