أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة الأمير سطّام بن عبدالعزيز عن فتح باب القبول لبرامج الدراسات العليا -الماجستير – في تخصصات: الفقه وأصوله ، قسم الدراسات الإسلامية (كلية التربية بالخرج ) ( طلاب وطالبات)، المناهج وطرق التدريس، قسم المناهج وطرق التدريس (كلية التربيّة بالخرج) (طلاب وطالبات) الإدارة التربويّة ، قسم العلوم التربوية (كلية التربية بالخرج)(طلاب وطالبات)، علم المواد، قسم الفيزياء (كلية العلوم والدراسات الإنسانيّة بالخرج)، (طلاب فقط).
للعام الجامعي1438/1439هـ، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد 19/7/1438هـ الموافق 16/4/2017م، وتنتهي بنهاية يوم الخميس 1/8/1438هـ الموافق 27/4/2017م.
وأكد الدكتور عبد العزيز بن سعيدان وكيل عمادة الدراسات العليا على ضرورة دخول المتقدمين إلى الموقع (النظام الأكاديمي) في الموعد المحدد على الرابط http://eserve.psau.edu.sa/ لتعبئة استمارة الترشيح المخصصة للتقـديم وإرفـاق المستندات إلـكترونيًّا، والاطــلاع على شـروط القبول مع ضرورة تحقيق شرط الحصول على (70) درجة في اختبار القدرات الجامعية، كمتطلب أساسي للتقديم لجميع البرامج.
وشرط الحصول على 450 درجة أو ما يعادلها من اختبار الآيلتس أو كفايات اللغة الإنجليزية كمتطلب أساسي لبرنامج ماجستير الفيزياء (علم المواد)
وأضاف أنه في حال وجود أي استفسار يتعلق بالقبول يمكن التواصل مع العمادة عبر البريد الإلكتروني للطلاب dgsm@psau.edu.sa والبريد الإلكتروني للطالبات.dgsf@psau.edu.sa علمًا أن تحميل المستندات سيكون عبر الموقع الإلكتروني للجامعة.
وبيّن الدكتور السعيدان أن العمادة تعتذر عن قبول أي ملف مناولة؛ حيث إنه سوف يتم تحويل جميع الملفات للأقسام إلكترونيًّا، مؤكداً على جميع الطلاب والطالبات المتقدمين بضرورة إرفاق المستندات التالية عند التقديم الإلكتروني وهي صورة وثيقة التخرج، وصورة السجل الأكاديمي (كشف الدرجات)، وصورة من الهوية الوطنية أو سجل الأسرة.
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