قالت منظمة العمل الدولية، إن الباحثين الجدد عن عمل لا يعترف بهم كـ”عاطلين”، مشيرة إلى أن هناك اتفاقية عالمية تنظم المبادئ العامة لاستحقاقات البطالة.
وأوضح “ويشير جان لوك مارتيناج” المسؤول في المنظمة، وفقا لـ”الاقتصادية”، أن الباب السابع من الاتفاقية في مادته الـ26 وضع أحكاماً خاصة تتعلق بالباحثين الجُدد عن عمل، الذين لم يُعتَرف بهم أبداً من قبل كعاطلين، أو توقف اعتبارهم كذلك، أو الذين لم ينتموا أبداً إلى نُظم الحماية من البطالة، أو لم يعودوا ينتمون إليها.
وأشار إلى أنه على الرغم من أنه لا توجد لهذه الاتفاقية، شأنها شأن أغلب اتفاقيات منظمة العمل الدولية، سيادة فوق سيادة القوانين المحلية، إلا أن مجرد المصادقة على بنودها يؤسس نوعاً من الالتزام الأدبي والأخلاقي للدولة للالتزام ببنودها.
ولفت إلى أن هناك 179 دولة موقعة على هذه الاتفاقية من بينها السعودية، غير أنه لم تُصادق عليها سوى ثماني دول.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج