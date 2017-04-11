أكدت دراسة أن 34% من طلاب كليات الطب بالمملكة يعانون حالة اكتئاب، فيما فكر 19% منهم في الانتحار بسبب تعثرهم.
وأوضحت الدارسة التي نشرت بمجلة العلوم الطبية والصحَّة العامة، وأجراها الأستاذ بجامعة الطائف الدكتور علي بن صحفان الزهراني، على عينة من كلية الطب والعلوم الطبية، أن طلاب الطب هم أكثر معاناةً حيث وصلت النسبة إلى 41%، مقارنة بـ28% لطلبة العلوم الطبية.
وأشار الباحث، وفقا لـ”المدينة”، إلى أن السبب في ذلك يعود لصعوبة الدراسة بالطب خاصة لمادتي الجراحة والباطنة.
ولفت إلى أنَّ قرابة 19% من أفراد العيِّنة فكروا في الانتحار بسبب شعورهم بعدم القدرة على إكمال الدراسة، أو بسبب تسلُّط بعض أعضاء هيئة التدريس في مادته، خاصة العملي منها، حيث يمتلك الأستاذ نحو 60 إلى 70 درجة من تقييم الطالب.
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