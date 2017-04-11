ذكر المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، أنه تم تحديد موقع المسن الذي ظهر في مقطع فيديو وهو محتجز في غرفة مغلقة بسلاسل حديدية.
وأضاف أبا الخيل في تغريدة على حسابه على “تويتر” أنه سيتم تقديم الرعاية للمسن وإنهاء وضعه المأساوي بعد التنسيق مع الجهات المعنية.
يذكر أن مقطع فيديو أظهر احتجاز مسن في منزل مستأجر مكون من غرفة واحدة ودورة مياه، وبابها مغلق بسلاسل حديدية، فيما أكد المسن لمصور المقطع أن أبناءه هم من قاموا بحبسه في هذا المكان.وفق “أخبار 24”.
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