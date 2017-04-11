ابتكر معلم سعودي من محافظة حفر الباطن، بنكاً تعليمياً لجميع المناهج الدراسية؛ وذلك لتعليم الطلاب وتحسين قدراتهم الحسابية ورفع مستوياتهم المعرفية بطريقة تشبه المعاملات البنكية.
وأوضح المعلم خالد الأشرم، وفقاً لـ “العربية”، أن البنك الذي ابتكره لا يزال في مرحلته الأولى ولذلك يطبق الآن فقط على مادة الرياضيات، لكنه سيتوسع ليشمل بقية المواد الدراسية.
من جانبها، منحت إدارة تعليم حفر الباطن المعلم الأشرم كل الصلاحيات والاحتياجات التي تخدم تطبيق ابتكاره، فيما أكد قائد المدرسة منصور الرخيص أن دور القيادات التعليمية هو دعم كل الأفكار والابتكارات التي تصب في مصلحة الطلاب، مشيراً إلى أن مبادرة البنك التعليمي زرعت روح المنافسة والحماس في نفوس الطلاب للوصول لأعلى رصيد علمي يمكن الحصول عليه.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج