تمكنت شرطة محافظة جدة من الإطاحة بشخصين اقتحما منزل مواطنة، واحتجزا زوجها وطلبا منها دفع فدية مليون ريال أو قتل الزوج، قبل أن تتمكن قوات الشرطة من الدخول للمنزل والإطاحة بهما وتكشف تورط الزوج معهما.
وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي القرشي، أن مركز العمليات الموحد تلقى بلاغاً من مواطنة في العقد الرابع من عمرها، عن دخول شخصين لمنزلها في جدة بحوزتهما مسدس وسكين، وادعيا أن لديهما حزاماً ناسفاً واحتجزا زوجها مهددين بقتله ما لم تدفع لهما مليون ريال لإخلاء سبيله.
وأضاف أن دوريات الأمن تمكنت من الدخول للمنزل والقبض على الشخصين بعد مقاومتهما ومحاولتهما الهرب، وضُبط بحوزتهما المسدس والسكين ومبالغ مالية من عدة عملات، مشيراً إلى أن أحدهما من جنسية آسيوية والآخر من جنسية عربية.
وكشف القرشي أنه تم التأكد من خلال الإجراءات أن الجانيين كانا على اتفاق مع زوج المواطنة وهو من جنسية عربية؛ حيث اتفقوا على أن يبتزوها للحصول على المبلغ، مضيفاً أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وأوقف المتهمون الثلاثة تمهيداً لإحالتهم لهيئة التحقيق والادعاء العام.وفق “أخبار 24”.
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