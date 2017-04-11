قضت محكمة جنايات دبي على شاب سعودي بالسجن لمدة عام واحد وغرامة قدرها 20 ألف درهم وترحيله خارج البلاد عقب انتهاء العقوبة، بعد ضبط كمية كبيرة من الحبوب المخدرة معه.
وكانت الشرطة قد اتجهت للقبض على المتهم وعمره 29 عامًا، أثناء جلوسه في مطعم يمني في القصيص، إلا أنه لاذ بالفرار بسيارته، وبمطاردته اصطدمت السيارة بأخرى، فخرج منها المتهم وركض على قدميه، حتى تم القبض عليه بالقرب من الموقع.
وشهد الضابط الذي ألقى القبض عليه بأنه اصطحبه للسيارة، وفتشها أمامه وسأله عن عدد من الحقائب، فقال إن بها أجهزة جوال، وبفتحها تبين أن بها حبوبا مخدرة “أمفيتامين”، فأنكر معرفته بما فيها، وقال إن شخصًا في العوير هو من أعطاها له، ولم يكن يعرف أن بها مخدرات.
وأضاف الشرطي، وفقًا لـ “ذا ناشونال”، أن الحقائب وعددها ثلاث، كان بها أكثر من 62 كيلوجراما من حبوب أمفيتامين المخدرة، وأنه بإجراء اختبار المخدرات عليه ثبت أنه غير متعاطٍ.
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