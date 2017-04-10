بدأت وزارة الصحة في إصدار بطاقات خاصة لبعض الفئات من المرضى المراجعين لمستشفياتها، أطلقت عليها اسم “بطاقة أولوية”، وذلك بهدف تسهيل وتسريع تقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم بالعيادات الخارجية دون الحاجة لموعد أو تحويل.
وتشمل الفئات المستهدفة بالبطاقات كبار السن (أكثر من 65 عاماً)، وذوي الاحتياجات الخاصة، ومرضى الفشل الكلوي، والمسجلين بالطب المنزلي.
ونشر حساب مستشفى ساجر العام بموقع “تويتر” تفاصيل البطاقة والمزايا التي توفرها لحامليها، لافتا إلى أنه يمكن الحصول على البطاقة من خلال التواصل مع قسم علاقات وحقوق المرضى.
من جهته، قال الكاتب الصحفي خالد السليمان إن وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أوضح أنه تم تطبيق تجربة البطاقات في عدد من المستشفيات، لافتاً إلى أنه يجري حالياً العمل لوضع تنظيم لتشمل التجربة كافة المستشفيات.وفق “أخبار 24”.
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