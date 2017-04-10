دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الاثنين، كلاً من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، والشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، والسُلطان قابوس بن سعيد سُلطان عُمان، لحضور مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.
جاء ذلك في برقيات بعث بها الملك سلمان لملك البحرين وأمير الكويت وسُلطان عُمان، وقام بتسليمها سفراء خادم الحرمين الشريفين في الكويت والبحرين وسلطنة عُمان، وذلك لحضور المهرجان الذي يُقام في الرياض الشهر الجاري.وفق “أخبار 24”.
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