نفذ مركز التدريب التربوي بتاريخ 1438/7/12هـ برنامج (النمو المهني الموجه ذاتياً ) وكانت الفئه المستهدفه لهذا البرنامج ( وكيلات) والذي يهدف إلى تزويد المتدربات بالاتجاهات والمعارف والمهارات الخاصه بالنمو المهني لتحقيق الأهداف الشخصية وأهداف المجتمع المدرسي بقيادة المدربة / غاليه الكنهل .
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برنامج تدريبي ( النمو المهني الموجه ذاتياً )
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