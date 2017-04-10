حصل الاستاذ احمد بن صالح الطفيل عضو اللجنة العليا للمدربين بالاتحاد العربي لبناء الأجسام على عضوية اللجنة العليا للمدربيين والتابعة للاتحاد العربي لبناء الأجسام من الدورة ٢٠٢١/٢٠١٧م .
الجدير بالذكر أن الطفيل هو أحد أبناء محافظة الخرج ومن العمالقة في عالم بناء الأجسام وفي الوطن العربي وهو من الكفاءات الإدارية والتربوية وصاحب قدرات عالية في هذا المجال .
والخرج اليوم تبارك للأستاذ / أحمد بن صالح سليمان الطفيل على اختياره عضوا باللجنة العليا للمدربين وتتمنى له مزيدا من النجاح والقدم في حياته العملية .
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