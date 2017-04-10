كشفت هيئة الرقابة والتحقيق عن عديد من حالات التسيب الوظيفي بالمستشفيات والمراكز الصحية على مستوى المملكة.
وأوضحت مصادر مطلعة أن الجولات الرقابية للهيئة، رصدت حالات التسيب التي تمثلت في الغياب عن العمل وعدم الالتزام بالمواعيد المحددة بالمستشفيات والمراكز الصحيَّة على مستوى المملكة، مؤكدة اتخاذها الإجراءات المتَّبعة ضدها.
وقالت المصادر وفقا لصحيفة “المدينة”، إن حالات التسيُّب تركَّزت معظمها في المراكز الصحيَّة بمختلف مناطق المملكة، مشيرة إلى أن الجولات مستمرَّةٌ لمتابعة انتظام الموظَّفين ومتابعة أدائهم.
يذكر أن وزارةُ الصحَّة اعتمدت مؤخَّراً نظام الحضور والانصراف آليّاً، عن طريق نظام “البصمة” إلاَّ أنَّ بعض المديريَّات الصحيَّة لا تزال تعملُ ورقيا في ضبط دوام موظَّفيها.
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