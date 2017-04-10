قام 3 أشخاص ملثمين بالسطو على محل بقالة، حيث استولوا على مبالغ مالية من آلة المحاسبة وبعض السلع الأخرى.
وبدا في فيديو صورته كاميرا المراقبة بالمحل أمس الأول السبت، عامل البقالة يقف بداخل المحل ليفاجئه دخول الملثمين الثلاثة حيث قام أحدهم بتهديده بآلة حاده ودفعه للوراء، فيما قام الآخران بالاستيلاء على النقود وبعض السلع.
وفرّ الجناة بعد تنفيذ جريمتهم التي استغرقت أقل من 40 ثانية، فيما لم يتم تحديد موقع البقالة التي تم السطو عليها.
وفق “أخبار 24”.
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