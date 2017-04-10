أصدرت وزارة التعليم قرارا بحرمان كل من غاب 10 أيام بدون عذر، أو قل أداؤه الوظيفي عن 60 درجة، أو لديه قضايا دائرة في الإدارة أو الوزارة، من حركة نقل القيادات المدرسية لهذا العام.
وطالبت الوزارة وفقا لـ”الحياة” جميع الإدارات بتشكيل لجنة القيادات المدرسية تنفيذاً لقرار وزير التعليم أحمد العيسى، المتضمن اعتماد الحركة التي تعلن نهاية كل عام دراسي، مشددة على ضرورة اتباع الخطوات الإجرائية للحركة، وتنفيذ الضوابط العامة لنقل القيادات المدرسية.
وأشارت إلى أن أولوية نقل القيادات المدرسية تكون لمن أكمل ستة أعوام في المدارس الحكومية، فيما اشتملت الخطوات الإجرائية معرفة الفئات المستهدفة (قائد ووكيل من الجنسين)، وتشكيل لجنة لحركة نقل القيادات المدرسية، وتبدأ في رفع الاستمارات خلال الفترة من 12 إلى 16 رجب الجاري.
ولفتت وزارة التعليم إلى أنه يحق للقائد أو وكيل المدرسة الراغب في النقل الداخلي تحديد 9 رغبات في الحد الأعلى داخل القطاع الذي تتبعه المدرسة التابع لها.
وأكدت أنه لا يحق لقائدي المدارس منع الوكلاء من طلب النقل الداخلي، ولا يحق لأي قائد أو وكيل من الجنسين المتقدمين للحركة العدول أو تعديل رغبات النقل بعد نهاية دوام الخميس الأول من شعبان المقبل.
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