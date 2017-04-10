قالت مصادر مطلعة إن الدفعة الجديدة من المنتجات السكنية التي تعتزم وزارة الإسكان الإعلان عنها ضمن حملة “سكني”، السبت المقبل، ستشمل نحو 18500 منتج سكني.
وأوضحت المصادر وفقا لـ”سبق” أن من بينها نحو 7700 قرض تمويلي مدعوم من صندوق التنمية العقارية.
يذكر أن وزارة الإسكان أعلنت منتصف شهر فبراير الماضي، أول دفعات المنتجات السكنية لعام 2017؛ حيث بلغ مجموع ما أُعلن في الدفعة الأولى 15653 منتجاً سكنياً وتمويلياً.
كما أعلنت منتصف شهر مارس الماضي، الدفعة الثانية التي شملت 17923 منتجاً سكنياً وتمويلياً موزعة على جميع مناطق المملكة من ضمن 280 ألف منتج سكني سيتم تخصيصها خلال عام 2017
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