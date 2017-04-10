يدرس الاتحاد العربي لكرة القدم برئاسة الأمير تركي بن خالد فكرة تنظيم مباراة تجمع بين بطل دورى أبطال العرب بنظيره بطل دوري أبطال أوروبا الحالية، ورصد مكافأة مالية كبيرة لهذه المباراة، كما يدرس الاتحاد اقتراحا آخر بشأن تنظيم بطولة يشارك فيها بطل العرب إلى جانب بطلي دوري الأبطال لقارتي آسيا وإفريقيا.
وكان الاتحاد العربي قرر مؤخرا مخاطبة الاتحاد الدولي للعبة «فيفا» من أجل اعتماد بطولة دوري أبطال العرب في أجندته الرسمية، على أن تقام البطولة سنويا وفي موعد ثابت.
يذكر أن مصر، ستحتضن بطولة دوري أبطال العرب خلال الفترة من الـ22 من يوليو المقبل وحتى الخامس من أغسطس للعام الحالي، بمشاركة 12 فريقا، بواقع 6 أندية من عرب آسيا يتقدمهم عملاقا الكرة السعودية النصر والهلال، إضافة إلى العين الإماراتي والفيصلي الأردني ونفط الوسط العراقى والعهد اللبنانى، إلى جانب 6 أندية من عرب إفريقيا، وهي الأهلي والزمالك من مصر، وحسين داي الجزائري والترجى التونسى واتحاد الفتح الرباطي المغربى والمريخ السودانى.
وتقرر وضع قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك على رأس المجموعتين، إلى جانب وضع عملاقي الرياض الهلال والنصر السعوديين، كل منهما في مجموعة لضمان صعود الأندية الكبيرة إلى الأدوار النهائية.وفق “الوطن”.
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