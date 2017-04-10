أجرى لاعب الهلال المعار إلى العين الإماراتي حاليا ناصر الشمراني اتصالا بأحد لاعبي الاتحاد جس خلاله نبض العميد عندما تساءل عن أوضاع النادي بشكل عام، وعن الجوانب المالية من رواتب ودفعات ومكافآت على وجه الخصوص، فيما حفزه اللاعب الاتحادي بصحة الأجواء من حيث وقوف الإدارة إلى جانب اللاعبين وتعاون الفريق، مؤكدا له أن قدومه إلى الاتحاد سيعيده إلى التوهج والتألق محليا، خاصة في ظل تمتع العميد بجماهير مؤثرة وفعالة، فيما لم يخف اللاعب الاتحادي على الشمراني سوء الأحوال ماليا من حيث تأخير تسليم المستحقات.
من جهة ثانية، مدد المدير الفني التشيلي خوزيه باندو إجازة اللاعبين ليوم إضافي أمس على أن يعاودوا التدريبات اليوم لبدء الاستعدادات لمواجهة القادسية الجمعة المقبل ضمن الجولة الـ23 لدوري جميل للمحترفين.
على صعيد آخر، زار رئيس مجلس الإدارة حاتم باعشن أمس متحف النادي، والتقى القائمين عليه، فيما تسابقت جماهير النادي الحاضرة في التقاط صور تذكارية معه قبل أن يجمعه بعد ذلك اجتماع مع عضو مجلس الإدارة ماهر عبدالفتاح لمتابعة ومناقشة كل ما يخص القضايا الخارجية ضد الفريق الكروي الأول.وفق “مكة”.
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