كشف الإعلامي وليد الفراج مقدم برنامج “أكشن يا دوري” عن توقعاته في قضية اللاعب عوض خميس، معتبرًا أن التوقعات خاصة به ولا تخص البرنامج.
وفي البداية، قال “الفراج”، إن نادي النصر قد يتلقى عقوبة الإيقاف لفترتين، عوض خميس قد يطاله إيقاف لمدة 6 أشهر، نادي الهلال قد يتعرض لعقوبة مالية لوجود خطأ معين في التفاوض.
وأضاف: القرارات ستصدر قبل يوم الخميس، ومن الممكن أن تصدر يوم الأربعاء، وفي وقتها يكون مصير القضية قد اتضح.
يشار إلى أن اللاعب عوض خميس كان قد مُثل أمس ، أمام اتحاد الكرة، والذي أجرى معه تحقيقًا حول توقيع اللاعب لعقود مع نادي الهلال بعد 10 أيام فقط من توقيعه لنادي النصر، ورفض خميس التعليق بعد التحقيق مكتفيًا بتأكيده على أنه “مطمئن” للنتيجة.وفق “المرصد”.
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