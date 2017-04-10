شدد القانوني الرياضي والمحامي الدولي ، محمد الركباني ،على كون قرار مركز التحكيم الرياضي في قضية الحارس الدولي محمد العويس ” نهائي ” ،مطالبا نادي الشباب بإعادة كل ما تحصل عليه من الأهلي.
قال محمد الركباني في تصريحات لقناة 24 الرياضية : ” بعد قرار مركز التحكيم ببطلان عقد “محمد العويس” بين النادي الأهلي ونظيره الشباب ،وعلى الإدارة الشبابية إعادة كل ما تحصل عليه من الأهلي”.
أضاف : ” قرار مركز التحكيم الرياضي في قضية اللاعب “محمد العويس” نهائي،وأعتقد أن تلك القضية انتهت ببطلان الإتفاقية ،ولكن لا يبطل العقد الثاني بين النادي الأهلي واللاعب والذي يبدأ الموسم المقبل”.
أشار : ” لا يمكن لنادي الشباب الأن أن يقول إنه لا يعلم شيء عن إتفاقية مدير الكرة به مع النادي الأهلي بخصوص “العويس” وما حدث معه”.
ختم الركباني ،بقوله : ” بإمكان نادي الهلال أن يتقدم بشكوى لغرفة فض المنازعات ضد اللاعب “عوض خميس” ومطالبته بالتعويض المالي،وقد تصل العقوبة على اللاعب “عوض خميس” لإيقاف 6 أشهر ،والحاسر الأكبر في تلك القضية سيكون اللاعب نفسه”.
وفق “أخبار 24”.
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