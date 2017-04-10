أكد المستشار القانوني جابر سعود بأن البيان الصادر من مركز التحكيم الرياضي في قضية الحارس الدولي السعودي محمد العويس مختصر،وأحداث اختلافا كبيرا في الشارع الرياضي.
وقال جابر سعد في تصريحات لإذاعة يو إف إم : ” هناك قضية مرفوعة من نادي الشباب على نظيره الأهلي لمحاولة الأخير “الإغرار” باللاعب محمد العويس للتوقيع معه بطريقة غير مشروعة”.
وأضاف : البيان الصادر من مركز التحكيم الرياضي في قضية الحارس محمد العويس مختصر، وأحدث اختلافا كبير افي الشارع الرياضي بشكل عام.
من جانبه، علق المحامي خالد المحمادي ،على قضية محمد العويس ، بقوله في تصريحات للقناة الرياضية : ” القرار الصادر في قضية محمد العويس ناقص ،وقرار مركز التحكيم في قضية محمد العويس تاخر كثيرا “.
وأضاف : ” العقد الموقع بين محمد العويس والنادي الأهلي في الفترة الحرة صحيح ولا غبار عليه،ونادي الشباب يستطيع أن يتقدم بشكوى ضد النادي الأهلي لتفاوضه مع محمد العويس قبل دخوله الفترة الحرة “.وفق “النادى”.
وأكمل المحمادي ،بقوله : ” في قضية عوض خميس اللائحة واضحة وهي إيقاف اللاعب 6 أشهر مع غرامية وأيضاً إيقاف النصر عن التسجيل فترتين،واستغرب تأخر إصدار القرار في قضية اللاعب عوض خميس،واللاعب سيكون هو الخاسر الأكبر في هذه القضية”.
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