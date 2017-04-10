أشاد مدافع فريق النصر البرازيلي برونو أوفيني بالجماهير النصراوية وبالعالمي كناد عملاق في العالم العربي،مؤكدا بأنه كان يتمنى الفوز برفقته بلقب هذا الموسم واهدائه للنصراويين الأوفياء.
وقال برونو أوفيني في تصريحات لقناة الكأس القطرية : ” جماهير العالمي لها مكانة خاصة في قلبي،فقد وجدت حفاوة استقبال غير عادية من قبلهم منذ وصولي للرياض للتواجد رفقة النصر ،ودعموني وساندوني بقوة خلال موسمي الأول،وأشكرهم على ذلك،وأعدهم بتقديم كل ما عندي مع الفريق الكروي”.
وأضاف : ” النصر ناد عملاق في العالم العربي وليس بالسعودية فقط،وكنت أود الفوز رفقته بلقب هذا الموسم لاهدائه لجماهير الفريق النصراوية العظيمة والوفية ،ولكننا لم نستطع فعل ذلك في الدوري وكأس ولي العهد وكأس الملك”.
وأنهى برونو أوفيني ،بقوله : ” تفاجأت بالمستوى الفني المتميز للعديد من اللاعبين السعوديين منذ قدومي للدوري السعودي للمحترفين وكثير منهم يستحق الاحتراف في أوروبا “.وفق “النادى”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج