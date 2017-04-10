قال الشيخ خالد بن عبدالله المصلح، المشرف العام على فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بمنطقة القصيم، وأستاذ الفقه، ‘‘إن استهداف المجرمين للمساجد والكنائس وتجمعات الناس بالتفجير والدهس والاعتداء، ظلمٌ وفجور وعدوان وتشويه للإسلام وصد عن سبيل الله‘‘.
وكتب “المصلح”، في تغريدة نشرها على حسابه بـ”تويتر”، استهداف المجرمين للمساجد والكنائس وتجمعات الناس بالتفجير والدهس والاعتداء ظلمٌ وفجور وعدوان وتشويه للإسلام وصد عن سبيل الله”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج