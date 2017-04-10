حصلت كلية العلوم والدراسات الانسانية بالخرج على تمديد الاعتماد الأكاديمي الخارجي من الهيئة الألمانية للاعتماد الأكاديمي ASIIN.للمدة القصوى (خمس سنوات لقسمي الفيزياء والرياضيات)
أوضح ذلك الدكتور عبد الرحمن الحارثي عميد الكلية، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يعد استمرارًا للإنجازات التي حققتها جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، وهو اعتراف دولي بالجهود العلمية التي وصلت إليها الجامعات السعودية من حيث تجويد البرامج والخطط الدراسية وتناغمها مع التطورات العالمية في استخدام الوسائل التعليمية وأعضاء هيئة التدريس والبيئة التعليمية المتكاملة التي اكتملت في مؤسسات التعليم العالي.
كما يعد هذا الإنجاز من أهم المكتسبات التي تسعى اليها الأقسام الأكاديمية للمنافسة في سوق العمل الذي يتطلب أن تكون على كفاءة عالية يدعمها اعتراف دولي بجودتها.
ويُعد الاعتماد الأكاديمي لبرامج الكلية أحد أهم الأهداف الاستراتيجية التي سعت إليها الكلية ضمن خطتها الاستراتيجية المعلن عنها سابقًا.
لقد استطاعت الكلية على مدى السنوات الماضية أن تستوعب المتغيرات والمستجدات التي فًرضت نفسها على برامجها الأكاديمية من خلال إعادة الهيكلة واستحداث عدد من البرامج الأكاديمية
وتشهد الكلية حالياً حركة ديناميكية دؤوبة للانطلاق بها نحو التميز في تجسيد استراتيجية الجامعة في بناء منظومة الجودة الشاملة، وتحقيق الاعتماد الأكاديمي لبقية تخصصاتها والوصول إلى الريادة العالمية.
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