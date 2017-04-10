بلغ عدد المستفيدين من الخدمات الطبية التي تقدمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للعام 2016م، في قطاع التنمية الاجتماعية 20484 مستفيداً، منهم 9763 مستفيداً من الرعاية الصحية التأهيلية المنزلية، و10721 مستفيداً من الرعاية النهارية المنزلية، في حين بلغت نسبة الإناث المستفيدات من الخدمات الطبية نحو 67 في المائة، والذكور 33 في المائة.
ويندرج برنامج الرعاية الصحية التأهيلية المنزلية الذي تقدمه الوزارة تحت مسؤوليات الإدارة العامة للخدمات الطبية في وكالة الوزارة للرعاية الاجتماعية والأسرة، إضافة إلى تقديم خدمات توعوية، ووقائية، وعلاجية للحالات الشديدة من فئات ذوي الإعاقة وكبار السن.
وبلغت قيمة الإعانات العينية (إعانات الأجهزة الطبية) لعام 2016 نحو 40.1 مليون ريال، حيث تم صرف نحو 20.7 ألف جهاز لنحو 8.66 ألف مستفيد.
ويتركز عمل الإدارة العامة للخدمات الطبية على تقديم جميع الخدمات الطبية (وقائية، علاجية، تأهيلية) لجميع الفئات التي ترعاها الوكالة بصفة متفاوتة (المعوقين، المسنين، الأحداث، الأيتام، الخادمات، الرعاية المنزلية، وغيرها).
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