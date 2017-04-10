نظمت مؤسسة التربية النموذجية التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الإجتماعية بمنطقة عسير ، خلال إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني، رحلة لأبناء المؤسسة إلى منطقتي الشرقية و الرياض ؛ وذلك لما للبرامج والأنشطة من أهمية مختلف الجوانب الصحية والدينية والفنية والثقافية، وتطوير الذات والترفية بما يعود عليهم بالنفع والفائدة. كذلك استمتع الأبناء بالأجواء المعتدلة و تعرفوا على معالم المنطقة الشرقية منها مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي و معرض أرامكو و كذلك تعرف الأبناء على المعالم السياحية كالواجهة البحرية و غيرها.
بعدها توجه الأبناء إلى مدينة الرياض و تعرفوا على مابها من معالم سياحية كبرج المملكة و فريست بنتبول.
تأتي مثل هذه البرامج تنفيذا لتوجيهات الوزارة و بمتابعة مباشرة من سعادة مدير عام الفرع الأستاذ/ حسين بن حمد المري و سعادة مساعده للرعاية الاجتماعية و الأسرة الأستاذ /هادي الشهراني و بإشراف مباشر من مدير المؤسسة الأستاذ/ خالد عمر
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