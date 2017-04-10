قال الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض، إن العمل يجري حالياً على البنية التحتية للمدينة الثقافية الرياضية الترفيهية بمنطقة “القِدِيَة” جنوب غرب الرياض، لافتا إلى أنها ستكون ظاهرة للعيان قريبا.
جاءت تصريحات أمير الرياض عقب رعايته حفل تخريج الدفعة السادسة من حملة الماجستير والدفعة التاسعة من حملة البكالوريوس من طلاب جامعة اليمامة البالغ عددهم 160 طالباً، بقاعة محمد الخضير في مقر الجامعة أمس “الأحد”.
وأشار وفقا لصحيفة “الرياض”، إلى أن “القدية الترفيهية” ستكون على أعلى مستوى وستخدم المواطنين والمقيمين، مؤكدا أن وضع حجر الأساس سيكون العام القادم.
وأوضح أن هناك تخطيطا لمستقبل زاهر لهذه المدينة، والعاصمة العالمية التي قال إنها ستكون منبعا للثقافة والعلم والأدب والترفيه، وإحدى عواصم العالم التي يشار إليها بالبنان.
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