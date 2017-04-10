كشفت جوازات المنطقة الشرقية عن عبور أكثر من مليوني شخص لمنافذ المنطقة المختلفة، خلال الأيام العشرة لإجازة منتصف الفصل الدراسي، مبينة أن نحو 978 ألفاً منهم عبروا من خلال جسر الملك فهد.
وقال المتحدث الرسمي باسم جوازات المنطقة العقيد معلا العتيبي، إن 48% من العابرين لمنافذ المنطقة غادروا عبر جسر الملك فهد، مضيفاً أن أكثر من 273 ألفاً غادروا عبر منفذ سلوى، فيما عبر منفذ الخفجي أكثر من 267 ألف مسافر، إضافة لمئات الآلاف عبروا من خلال بقية المنافذ.
وأوضح أن مطار الأحساء كان أقل المنافذ عبوراً للمسافرين بعدد 2532 مسافراً فقط، مؤكداً أن الجوازات تمكنت من إدارة العملية وتحقيق عبور المسافرين بكل سلاسة على الرغم من عددهم الكبير.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج