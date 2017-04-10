طلبت وزارة التعليم من الجهات العليا تمديد برنامج دعم رواتب معلمي ومعلمات المدارس الأهلية من صندوق الموارد البشرية لمدة 5 سنوات أخرى.
وأبان رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي بمجلس الغرف الدكتور ثنيان النويعم، أنه تم رفع التماس مشترك بين وزارة التعليم وملاك المدارس الأهلية لطلب تمديد برنامج دعم الرواتب لتحقيق الاستقرار للمعلمين، مشيراً وفقا لـ”عكاظ” إلى أن الطلب لا زال تحت الدراسة.
من جهة أخرى، أشار النويعم إلى أن وزارة التعليم تملك 6 آلاف مرفق تعليمي في مختلف المناطق غير مستفاد منها، ومن المتوقع أن تقوم الوزارة ببيعها أو تأجيرها على المستثمرين في مجال التعليم الأهلي.
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