أكملت هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيقات مع جميع المتورطين في حادثة دهس رجل أمن والاعتداء على آخر بكورنيش جدة، فيما نُقل صديق الرشيدي المتهم الأول في القضية من دار الملاحظة إلى سجن بريمان بعد إكماله سن الـثامنة عشر، لينضم بذلك إلى رفاقه الستة هناك.
وكشفت التحقيقات مع الرشيدي وفقاً لـ “عكاظ”، أنه قد سجلت عليه 4 سوابق من قبل، في عقوق الوالدين وقضايا أخلاقية متفرقة، ما دفع المدعي العام لطلب تشديد العقوبة بحقه، وإيقاع عقوبة تعزيرية رادعة له.
ويواجه المتهمون السبعة تهم الاعتداء ودهس رجل أمن وإثارة الفوضى والقيام بتصرفات وممارسات من شأنها الإخلال بالنظام العام، إلى جانب تهديد سلامة الناس وتعطيل رجال الأمن عن أداء واجباتهم.
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