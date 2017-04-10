تفاجأ عدد من مراجعي مركز طبي خاص في محافظة الطائف بوجود أعمال بناء وإنشاءات في الدور الثالث من مبنى المركز، ليتقدموا بشكوى للجهة المختصة.
وأوضح المراجعون وفقاً لصحيفة “الوطن”، أن أعمال البناء والإنشاء للدور الإضافي تتم أثناء أوقات العمل الرسمية، معربين عن استغرابهم من وجود أعمال إنشائية في مجمع طبي، وما ينتج عنها من غبار وإزعاج.
من جانبه، أكد المتحدث الرسمي لصحة الطائف عبدالهادي الربيعي أن لجنة شؤون القطاع الصحي الخاص، زارت المركز الطبي وتبيّن لها وجود إنشاءات في الدور الثالث، فيما أفادت إدارة المركز بأن الإنشاءات موقوفة من قبل البلدية ولا يتم العمل فيها، مبيناً أنه تم تدوين ذلك في محضر رسمي لاتخاذ الإجراءات النظامية.
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