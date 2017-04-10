أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اتصالاً هاتفياً بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، عبّر فيه عن استنكاره للحادثين الإرهابيين اللذين وقعا بمدينة طنطا ومحافظة الإسكندرية أمس (الأحد)، مشدداً على وقوف المملكة مع مصر ضد الإرهاب.
وقدم خادم الحرمين تعازيه ومواساته للرئيس المصري ولشعب مصر في الضحايا، راجياً لذويهم جميل الصبر مع تمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، مؤكداً أن هذا العمل الإرهابي الإجرامي يتنافى مع قيم الدين الإسلامي والمبادئ الإنسانية والأخلاقية.
وشدد الملك سلمان على وقوف المملكة بكل إمكانياتها مع مصر، وتقديم ما يلزم لها من مساعدة في محاربة الأعمال الإرهابية وتجفيف منابعها.
من جانبه، قدم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي شكره لخادم الحرمين الشريفين على مشاعره النبيلة ودعمه الكبير لمصر، معبراً عن تقديره لمواقف المملكة المشرفة تجاه مصالح المسلمين والمنطقة.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج