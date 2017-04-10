كشف قائد مدرسة عمير بن سعد الابتدائية بجدة فهد السلمي، عن تفاصيل الصورة المتداولة لمدير تعليم جدة عبدالله الثقفي، خلال توقيعه على عبارة حملت خطأً إملائياً، مؤكداً أن الجملة كتبها أحد المعلمين بالمدرسة ولم ينتبه مدير التعليم أو أيا من الموجودين لوجود الخطأ الإملائي فيها خلال توقيعه عليها.
وبيّن السلمي وفقاً لـ”تواصل”، أن المُعلم المُتسبب اعترف بالخطأ بعد ذلك واعتذر عنه، لافتاً إلى أن مدير التعليم تفاجأ خلال زيارته لأحد الفصول الدراسية ومناقشة الطلاب بطلب المُعلم منه التوقيع على جملة “شكراً لحضوركم وانضباطكم”، ليبادر مدير التعليم بتوقيعها دون أن ينتبه إلى كتابة المُعلم كلمة “انظباطكم” بدلاً من “انضباطكم”.
ولفت إلى أن مدير التعليم لم يخطئ خلال كتابته نفس تلك الكلمات في سجل زيارات المدرسة، مدللاً على كلامه بصورة وثقها من سجل الزيارات تحمل توقيع مدير تعليم جدة، وورد بها نفس مضمون الكلمات التي سجل بها الخطأ على سبورة الفصل المدرسي.
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