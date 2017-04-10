قدم أحد النازحين من مدينة خان شيخون السورية شكره إلى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، على الاستجابة السريعة لحاجات النازحين، بعد المجزرة التي ارتكبها نظام الأسد، في هجومه بالسلاح الكيميائي على المدينة.
وناشد المركز الاستمرار في دعم النازحين والمزيد من العطاء في حملات طوارئ، لافتاً إلى أن المساعدات الإغاثية الأولية القادمة من المركز وزعت على النازحين في الريف الجنوبي لمحافظة إدلب، موضحاً أن نحو 500 عائلة سورية استفادت منها حتى الآن.
وفق “أخبار 24”.
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