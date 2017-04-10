دعا مستشار أمن المعلومات والجرائم الإلكترونية في الكويت العقيد رائد الرومي، المسافرين إلى عدم رمي بطاقة صعود الطائرة “البوردينج باص” في مقاعد الطائرة أو في سلة المهملات بالمطارات؛ لاحتمالية استخدامها من قِبل “الهاكرز” والاستفادة من معلومات “الباركود”.
ونصح الرومي خلال مداخلة هاتفية على قناة كويتية، بضرورة الاحتفاظ ببطاقة صعود الطائرة، أو إتلافها بصورة جيدة لاسيما في منطقة رقم “الباركورد”، لافتاً إلى أن أغلب الناس تعودوا على رميها في سلة المهملات في المطارات أو تركها في مقاعد الطائرة.
وأشار إلى أن “الهاكرز” قد يستفيدون منها، عبر برامج تقرأ “الكود”، ومن ثم الحصول على معلومات؛ مثل الاسم ورقم الهاتف ورقم البطاقة المدنية ورقم بطاقة الفيزا ورقم الجواز، واستخدام هذه المعلومات في عمليات نصب مختلفة.وفق “أخبار 24”.
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