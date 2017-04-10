ألقى الشاعر السعودي منصور الجعيد قصيدة حماسية أمام الرئيس السوداني عمر البشير امس (الأحد)، في ختام أعمال التمرين الجوي المشترك بين المملكة والسودان “الدرع الأزرق”.
وألقى الجعيد قصيدته مادحًا قيادة المملكة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد، وولي ولي العهد، كما أشاد في قصيدته بالرئيس السوداني عمر البشير، إضافة إلى الجنود والطيارين من البلدين الذين شاركوا في التمرين.
يُذكر أن التمرين الجوي المشترك بين البلدين “الدرع الأزرق”، اختُتم امس بالسودان بحضور قائد القوات الجوية الملكية السعودية، وسفير خادم الحرمين الشريفين بالخرطوم، وعدد من كبار ضباط القوات الجوية الملكية السعودية وكبار الشخصيات في جمهورية السودان .
وفق “أخبار 24”.
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