وقع مدير تعليم محافظة جدة، عبدالله الثقفي، في حرج كبير، اليوم (الأحد)، بعد كتابته جملة احتوت على خطأ إملائي، أمام طلاب إحدى مدارس المحافظة.
وكان مدير التعليم يشيد بالطلاب لحضورهم وانضباطهم مع أول أيام الدوام بعد إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني، وعند كتابته عبارة ”شكرا لحضوركم وانضباطكم”، على السبورة، لم ينتبه إلى أنه كتب “انظباطكم”، بدلا من “انضباطكم”، قبل أن يوقع عليها باسمه.
وتندر مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي على هذا الخطأ، مشيرين إلى أن المشكلة أكبر من الأخطاء الإملائية، كما أن مثل هذه الكتابات تعد سقطة قوية من مدير تعليم بحجم جدة.وفق “أخبار 24”.
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