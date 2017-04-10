كشفت هيئة الطيران المدني اليوم (الأحد)، عن سير العمل في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وذلك بمقطع فيديو لآخر المستجدات في المطار الضخم.
وأظهر الفيديو المطار من الخارج وانتهاء العمل فيه بنسبة كبيرة، ثم انتقل إلى أماكن وقوف الطائرات، وبدا أنها تستوعب عددًا كبيرًا من الطائرات، من جميع جهات المطار، إضافة إلى الصالات الداخلية الواسعة.
وأوضح الفيديو مرافق المطار من مجمع برج مراقبة الحركة الجوية والمباني المساعدة، والجسور ذات الأرصفة الجانبية، والتي بدت بشكل لائق بالمكان، وموقف السيارات متعدد الطوابق، وجودة الطرق المؤدية للمطار، مختتمًا بلقطات القمر الصناعي لمراحل الإنشاءات التي تمت في المطار.
يُذكر أن عدد بوابات السفر في المطار يبلغ 46 بوابة بجسور متصلة بالطائرات، وعدد صالات الصعود 42 للسفر الدولي، و24 صالة للسفر المحلي، وتتسع مواقف السيارات لأكثر من 23600 سيارة.
وفق “أخبار 24”.
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