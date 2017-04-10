كشفت إحصائية صادرة عن برنامج حساب المواطن اليوم (الأحد)، أن مجموع المسجلين في البوابة الإلكترونية للبرنامج بلغ 11.8 مليون مواطن، للطلبات التي أكمل أصحابها التسجيل في البرنامج، منذ انطلاق التسجيل في 1 فبراير الماضي حتى اليوم.
وأوضحت الإحصائية أن الرقم ينقسم إلى مسجلين بحسابات مستقلة، وعددهم نحو 3.4 مليون، وتابعين لهم، بعدد 8.4 مليون مواطن، وبلغ عدد المواطنين مستقلي السكن 688 ألفًا تقريبا، ومستفيدي الضمان الاجتماعي والتابعين لهم 2.4 مليون، بعد أن أضيفوا تلقائيا قبل انطلاق التسجيل الرسمي في البرنامج.
وأشارت الإحصائية إلى أن عدد أرباب الأسر السعوديين المسجلين والتابعين لهم بلغ نحو 8.7 مليون، أما حاملو بطاقة التنقل المسجلون من أرباب أسر وتابعين لهم فبلغوا 8417 فردا، فيما وصل عدد المواطنات المتزوجات من غير سعوديين وسجلن في البرنامج والتابعين لهن إلى 30554 فردا.وفق “أخبار 24”.
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