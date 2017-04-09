بات نادي اتحاد جدة السعودي مهددا بعقوبة جديدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بسبب عدم التزامه بتنفيذ قرار منعه من تسجيل محترفين جدد، حسب مصدر قانوني.
وقال المصدر ل كووورة ، اليوم الأحد، إن نادي اتحاد جدة ارتكب مخالفة قانونية بإعلانه التوقيع مع خالد السميري عقدا، يتحول بموجبه من لاعب هاوٍ بصفوف الفريق إلى لاعب محترف، في ظل صدور قرار من غرفة فض المنازعات بالاتحاد الدولي بمنع النادي من تسجيل محترفين جدد لفترتي انتقالات.
وكان اتحاد جدة أعلن أمس، السبت، توقيع عقد احترافي مع السميري، 20 عاما، ليمثل صفوف الفريق لمدة 4 سنوات مقبلة.
وأضاف المصدر أن ما فعله الاتحاد يعد مخالفة، حتى لو كان هناك استئناف منظور تقدم به نادي الاتحاد ضد قرار منع التسجيل، مشيرا إلى أن قرار المنع يشمل أيضا عدم توقيع عقود مع لاعبين محترفين، دون مشاركتهم.
وأوضح المصدر أن المخالفة التي ارتكبها نادي الاتحاد تندرج تحت الاستخفاف بقرار عقابي، ما يضعه تحت المساءلة القانونية، ويجعله عرضة لعقوبة جديدة.
وأشار إلى أنه كان يجب على إدارة اتحاد جدة طلب تأجيل تنفيذ عقوبة منع النادي من تسجيل محترفين جدد، في حال رغب النادي في توقيع عقود احترافية جديدة.
الجدير بالذكر أن قرار فيفا بمنع اتحاد جدة من تسجيل محترفين جدد في فترتي انتقالات لا ينطبق على تجديد عقود محترفين، على اعتبار أنهم مسجلون بالفعل في كشوفات النادي، بينما الحظر المراد به هو تسجيل لاعبين جدد.
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