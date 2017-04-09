أصدر مركز التحكيم الرياضي السعودي قراراً، في المنازعة المقدمة من النادي الأهلي ضد القرار الصادر من لجنة الاحتراف بشأن اتفاقية انتقال اللاعب محمد العويس من نادي الشباب إلى الأهلي، وكذلك عقد اللاعب مع النادي الأهلي.
وذكر المركز، في بيان له اليوم الأحد، أن القرار جاء بتأييد قرار لجنة الاحتراف المتضمن بطلان اتفاقية انتقال اللاعب محمد العويس الموقعة بين النادي الأهلي ونادي الشباب وما ترتب عليها من تنازلات، ورفض العقد المبرم بين اللاعب والنادي الأهلي.
يذكر أن لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم أبطلت الاتفاق الذي انتقل بمقتضاه اللاعب محمد العويس إلى النادي الأهلي، مبينةً أن القرار جاء بعد ثبوت عدم صلاحية مدير الاحتراف بنادي الشباب ماجد المرزوقي بالتوقيع على اتفاق الانتقال. وفق “أخبار 24”.
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