أكد عوض خميس لاعب نادي النصر اليوم الأحد أنه مطمئن لنتائج التحقيقات بعد خضوعه لجلسة استماع أمام لجنة الاحتراف باتحاد كرة القدم.
وقال خميس لوسائل إعلامية بعد مغادرته مقر الاتحاد: “ماعندي تعليق، أنا مطمئن للنتائج”، وفي سؤال حول رغبته المستقبلية أجاب بأنها “السعودية”.
يشار إلى أن خميس كان قد خضع للتحقيق بعدما وقع على تجديد عقده مع النصر بعد 10 أيام من توقيعه عقود الانضمام لنادي الهلال.
وفق “أخبار 24”.
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