توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة نشاطاً لرياح مثيرة للأتربة والغبار، وارتفاعاً في درجات الحرارة، بدءاً من يوم الثلاثاء القادم إلى يوم الخميس على مناطق: الرياض، ومكة المكرمة، والشرقية، والقصيم، والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية.
كما توقعت الهيئة هطول أمطار متفرقة مع رياح نشطة وأتربة مثارة من يوم الثلاثاء القادم وحتى يوم السبت على مناطق: تبوك، والمدينة المنورة، والجوف، وحائل، والحدود الشمالية؛ يمتد تأثيرها من يوم السبت إلى يوم الإثنين على القصيم، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية (حفر الباطن، والقيصومية، والخفجي).
وأشارت إلى أن هذه الحالة سيليها انخفاض في درجات الحرارة، مع نشاط للرياح الشمالية، وتدني في الرؤية الأفقية، ابتداءً من يوم الجمعة القادم.وفق “أخبار 24”.
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