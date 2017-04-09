لما تواجه المملكة العربية السعودية العديد من تحديات حول مكافحة وتصدي ضد الامراض الوبائية و المعدية،وعند انطلاق مشروع الاستقصاء الوبائي في جميع مناطق المملكة ضد العديد من الامراض الوبائية، وتحت توجيهات من معالي وزير البيئة والمياه والزراعة، وسعي حثيث من سعادة وكيل الثروة الحيوانية د. حمد البطشان، وكما تعودنا من القيادة الرشيدة دعم مثل هذه المشاريع الحيوية والمهمة التي تخدم الوطن والمواطن في الحفاظ على الثروة الحيوانية بالمملكة الحبيبة، قام سعادة مدير عام الزراعة بمحافظة الخرج د.عبدالله بن عبدالعزيز السعيس التميمي بتكوين فرق عمل بالخرج والدلم وهي المستهدفة في هذه الحملة، لجمع العينات المطلوبة من بعض انواع الماشية الرئيسية وهي الابل والابقار والضان والماعز، كما يتضح ذلك من الجدول المرفق.
وقد قامت الفرق باعمالها خلال فترة قياسية، وتم الانتهاء من جمع العينات المطلوبة وهي1000 عينه مختلفة، وتحقق ذلك بفضل الله سبحانه ثم بجهود الاطباء والمساعدين والسائقين العاملين بقسمي الثروة الحيوانية والخدمات والصيانة، وقد تم رفعها لمختبرات الوزارة، لاكمال بقية الاجراءات من تحليل ودراسة وتوصيات، وبناءا على نتائجها سيكون هناك برامج على مستوى المملكة، يستفيد منها المربي واصحاب المشاريع والمستوردين باذن الله.
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