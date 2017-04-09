بدأت وزارة الخدمة المدنية، صباح اليوم الأحد، استقبال طلبات الخريجات للتقديم على 137 وظيفة مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام، عبر نظام “جدارة”، حيث سيستمر التقديم حتى الخميس القادم.
وكانت الوزارة قد أعلنت عن هذه الوظائف يوم الخميس قبل الماضي، وأبانت في حينه أنها متاحة للخريجات الحاصلات على الدرجات العلمية المطلوبة سواءً من داخل أو خارج المملكة.
يذكر أن الوزارة كانت قد أغلقت بنهاية الخميس الماضي باب التقديم على 1757 وظيفة مماثلة مخصصة للخريجين من الرجال. وفق “أخبار 24”.
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