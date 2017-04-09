قررت اللجنة القانونية لمهرجان جائزة الملك عبد العزيز لمزايين الإبل استبعاد اثنين من المشاركين وإبلهما، وحرمانهما من المسابقة لمدة ثلاث سنوات؛ وذلك بسبب تسللهما للميدان وعبثهما بإبلهم المشاركة.
وأكد المتحدث الرسمي للمهرجان الدكتور طلال الطريفي أن إدارة المهرجان أهابت بجميع المشاركين الالتزام بضوابط المهرجان وعدم الإخلال بها، لاستمرار المنافسات في بيئة مناسبة وعادلة.
وأشار الطريفي إلى إعلان إدارة المهرجان أنه تم تشكيل فريق علمي خاص لدراسة ظاهرة الغش والعبث، وتقديم توصياتها للاستفادة منها في دورات المهرجان المقبلة.
وكانت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل قد ضبطت حالة دخول إلى إحدى حظائر الإبل داخل ميدان المزايين في ساعة متأخرة من مساء الخميس الماضي.
وأكدت مصادر وفقاُ لـ”عين اليوم” أن دخول العابثين بإبلهما كان بهدف تحسين بعض ملامحها بمادة تجميلية قبل بدء التحكيم النهائي، خاصةً بعد اجتيازها مراحل الاختبارات الطبية.
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